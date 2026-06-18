Суд ужесточил срок матери из Кузбасса за истязание детей

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Суд в Кемерове увеличил срок женщине, осужденной за жестокое обращение с детьми

Кемеровский областной суд увеличил срок 40-летней жительнице Гурьевска, осужденной за жестокое обращение с тремя детьми, сообщает Сiбдепо .

Гурьевский городской суд признал местную жительницу виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В их числе — угроза убийством, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие установило, что с августа 2019 года по август 2024 года женщина систематически избивала детей 12, 10 и 8 лет. Она создавала дома угрожающую обстановку и причиняла им физическую боль и психические страдания. Осужденная полностью признала вину.

Две девочки сейчас переданы на воспитание отцу, младший сын помещен в социальное учреждение. Первоначально суд назначил женщине 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и добавил к сроку еще 10 дней. Итоговое наказание составило 3 года 1 месяц 10 дней колонии общего режима.

По иску прокурора суд также обязал женщину выплатить детям 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.

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