Кузбасские хирурги спасли ребенка из Кызыла с редким пороком сердца

сегодня в 17:11

Полуторогодовалому ребенку из Кызыла помогли в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе, передает Сiбдепо .

У ребенка выявили редкую патологию — аномальный дренаж легочных вен. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.

«Полуторогодовалый ребенок страдал от аномального дренажа легочных вен. Обогащенная кислородом кровь возвращалась из легких не в левое предсердие, как в норме, а в правые отделы сердца», — говорилось в сообщении.

Стандартная операция пациенту не подходила из-за анатомических особенностей. Кардиохирурги модернизировали методику Вардена и перенаправили поток крови так, чтобы сохранить естественный кровоток и синусовый ритм сердца.

Врачи отметили, что благодаря проведенному вмешательству повторные операции ребенку не потребуются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.