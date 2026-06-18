В Подмосковье наградили лучших специалистов ЖКХ конкурса

В доме правительства Московской области подвели итоги XVIII конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» и наградили победителей в сфере ЖКХ. Вице-губернатор Мария Нагорная поздравила участников, а награды вручила заместитель министра ЖКХ региона Татьяна Баранчеева, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конкурс направлен на тиражирование лучших управленческих практик в муниципалитетах. В этом году участие в нем приняли более 600 человек по семи номинациям, 21 финалист признан лучшим в своей сфере.

В номинации «Лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства» награды получили Андрей Давыдов, заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино, Юлия Епишкина, старший инспектор отдела организации содержания инженерных сетей управления ЖКХ администрации Красногорска, и Максим Исаев, заместитель начальника отдела по работе с ресурсоснабжающими организациями МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи».

«Подмосковье по праву считается лидером по управленческим практикам, и в этом огромная заслуга муниципальных специалистов. Их в регионе более 6 тысяч. Особенно отмечу вклад работников ЖКХ — сферы, которая касается каждого жителя. Сегодняшние победители — яркий пример того, как профессионализм на местах укрепляет репутацию региона», — отметила Татьяна Баранчеева.

Она подчеркнула, что специалисты ежедневно решают задачи регионального значения и внедряют инновации, которые затем применяются по всей области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.