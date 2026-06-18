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В Одинцовском округе 20 июня пройдет день донора

День донора пройдет 20 июня в Одинцовской областной больнице в Подмосковье. Жителей округа приглашают сдать кровь в отделении переливания крови с 8:30 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Донорская суббота состоится по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 11Б, на территории терапевтического корпуса. Прием доноров будет организован в отделении переливания крови.

Желающим принять участие рекомендуют заранее подготовиться. За двое суток до донации необходимо отказаться от алкоголя, за сутки — от жирной, острой и копченой пищи. В день сдачи крови следует позавтракать легкой пищей и не курить.

В больнице отмечают, что благодаря донорам и врачам-трансфузиологам пациенты стационаров своевременно получают переливание крови и кровезаменителей в полном объеме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону отделения: +7 (495) 596-27-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.