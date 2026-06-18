В Одинцовском округе продали коттеджный поселок в Жуковке

Победителем аукциона ДОМ.РФ по продаже коттеджного поселка в деревне Жуковка Одинцовского округа стала московская компания «Эрроу Бизнес». Инвестор получит участок площадью 1,18 га и 10 домов общей площадью 1,9 тыс. кв. м за 763,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Коттеджный поселок расположен рядом с рестораном «Подмоскоvные Vечера». На территории сохранены хвойные зеленые насаждения. В окружении — индивидуальная жилая застройка, многоквартирный жилой комплекс, рестораны и торговые объекты.

Расстояние до Москвы-реки составляет 1,5 км, до Барвиха Luxury Village — 1,4 км, до МКАД — около 9 км. Выезд на Рублево-Успенское шоссе находится в 160 м от участка, остановка общественного транспорта «Поворот на Ильинское» — в 410 м.

ДОМ.РФ продолжает вовлекать в оборот неиспользуемое федеральное имущество в Подмосковье. В марте имущественный комплекс в поселке Лесной вблизи Ярославского шоссе реализовали за 43,17 млн рублей, а землю и здания в Электростали — за 25,56 млн рублей. Ранее инвесторам также передали бывший парк-отель «Озеро Круглое» в Химках за 647,2 млн рублей, ансамбль усадьбы Быково за 270,56 млн рублей, комплекс в Сходне за 64,2 млн рублей и недвижимость в Чеховском районе за 31,6 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.