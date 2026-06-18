В Одинцовском округе предпринимателю выплатили долг по контракту

Индивидуальному предпринимателю из Одинцовского округа погасили задолженность по муниципальному контракту после обращения в общественную приемную. Оплата в размере 999 тыс. рублей поступила в течение недели после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Предприниматель выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме. Замечаний со стороны заказчика не было, документы передали на подписание, однако оплата в размере 999 тыс. рублей не поступила, а акты оставались неподписанными. Самостоятельные обращения результата не принесли.

Для исполнения контракта предприниматель привлекла кредитные средства. Из-за задержки оплаты образовалась просрочка перед банком, под угрозой оказалось единственное жилье в ипотеке. Возникли трудности и с выполнением других обязательств, так как бизнес является единственным источником дохода семьи.

Руководитель общественной приемной уполномоченного Валентина Степанова организовала взаимодействие с заинтересованными сторонами. В результате задолженность перед предпринимателем полностью погасили в течение недели.

Жалобы можно направить по почте по адресу: 143082, Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А, по электронной почте uzpp@mosreg.ru, через кол-центр по телефону +7 (800) 550-63-53 или обратиться в общественные приемные в муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.