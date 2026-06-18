Побила рекорд Гиннесса: старейшей черепахе на Земле исполнилось 194 года

Джонатан является представителем вида «гигантская черепаха Альдабра». Он родился в 1832 году. В 1882 году его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, где он и сейчас живет на территории резиденции местного губернатора.

Джонатан стал любимцем жителей и туристов, а также частым участником свадебных фотосессий.

На сегодняшний день он официально признан старейшим из ныне живущих наземных животных. Средняя продолжительность жизни его вида составляет около 150 лет. Несмотря на почтенный возраст, черепаха сохраняет активность: она полностью потеряла зрение и обоняние, но по-прежнему с удовольствием ест угощения и проявляет интерес к самкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.