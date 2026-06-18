Эксперт Ракута: новостройки могут подешеветь на 20–25%

Изменения в семейной ипотеке могут ударить по первичному рынку жилья и продажам в массовом сегменте, сообщает АБН24 .

Доля сделок с семейной ипотекой сейчас составляет около 25%. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что в последние годы первичный рынок во многом зависел от льготных программ.

«Действительно, первичный рынок у нас последние годы жил за счет льготных программ. И те изменения, которые у нас в этом году происходят с семейной ипотекой, безусловно, затрагивают многих застройщиков. И в целом влияет на продажи», — отметил специалист.

Ракута считает, что из-за неопределенности девелоперы могут не выводить новые комплексы, прежде всего в эконом- и стандарт-классе. По его словам, льготные программы обеспечивали до 90% сделок на первичном рынке, поэтому резкий отказ от них станет проблемой для многих компаний.

Эксперт ожидает падения продаж и допускает снижение цен на 20–25%, но не ждет обвала на 40–50%. Банки, проектное финансирование, налоги и рост стоимости труда ограничат скидки.

Девелоперы уже используют собственные программы и рассрочки, но эти инструменты постепенно регулируются. В бизнес-классе и более дорогих сегментах эффект будет слабее, так как ипотека там играет меньшую роль.

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