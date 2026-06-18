Киркоров изменил внешность перед 60-летием

Филипп Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ с изменившимися чертами лица и готовит новые детали образа к юбилею, сообщает kp.ru .

На церемонии МУЗ-ТВ певец получил спецпремию «Ренессанс года» и привлек внимание новым обликом. Нос артиста стал уже и миниатюрнее, что зрители сравнили с образом Майкла Джексона.

«Держу по ветру свой красивый нос!», — ответил Киркоров на вопрос о преображении.

Пластический хирург Мадина Осман по свежим фото предположила, что артист сделал ринопластику: сузил нос, приподнял кончик и, возможно, изменил крылья носа. По ее оценке, операция в дорогой клинике может стоить до 1 млн рублей.

Это не первая смена образа Киркорова. Перед 55-летием хирург Тимур Хайдаров сделал ему пресс с кубиками, новые ягодицы и бицепсы. Тогда эксперты оценивали операции и реабилитацию минимум в 3 млн рублей.

К 60-летию артист также делает «голливудскую улыбку». Ювелир Григорий Бакатов сообщил, что Киркоров планирует инкрустировать бриллиантами два верхних клыка. У Валерия Леонтьева похожая процедура на один зуб стоила 5 млн рублей.

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