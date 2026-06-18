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Психиатр Перепечина объяснила, когда капризы детей говорят о тревоге

Детские капризы, упрямство и агрессия могут быть проявлениями тревожного расстройства, а не особенностями характера, сообщает Газета.ru .

Детский психиатр «СМ-Клиника» для детей Кристина Перепечина рассказала, что ребенку бывает трудно описать страх и внутреннее напряжение. Из-за этого тревога выглядит как капризность, протест или отказ от школы и общения.

«В результате тревога может проявляться через капризы, протестное поведение, отказ посещать школу, участвовать в мероприятиях или общаться со сверстниками», — объяснила Перепечина.

Перепечина отметила, что тревожные дети болезненно реагируют на оценку, боятся критики и стараются соответствовать ожиданиям взрослых. Длительное напряжение истощает нервную систему.

«На этом фоне могут ухудшаться память, концентрация внимания и способность контролировать свои эмоции. В результате даже незначительные замечания или запреты способны вызывать бурную реакцию, вплоть до агрессии», — подчеркнула врач.

Врач посоветовала учитывать мотивы и контекст поведения. Тревожное упрямство чаще появляется в новых обстоятельствах и сопровождается потливостью, покраснением лица и дрожью. При таких симптомах стоит обратиться к педиатру, детскому психологу, психотерапевту, психиатру или неврологу.

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