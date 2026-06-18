«Бандероль»: что известно о новой российской ракете, поразившей Киев

Каковы технические характеристики новейшего российского оружия и насколько оно опасно для Украины, читайте в материале РИАМО.

Что такое «Бандероль» и когда она была применена в зоне СВО

Фото - © РИА Новости

С8000 «Бандероль» — это малогабаритная крылатая ракета (или, по другой классификации, барражирующий боеприпас), появившаяся в арсенале российских вооруженных сил в 2025–2026 годах.

Ракета впервые была публично продемонстрирована в ходе визита заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева на полигон Капустин Яр в Астраханской области 26 апреля 2025 года. При этом, по информации украинских источников, эпизодическое применение этого вооружения фиксировалось еще с начала 2025 года. Первые сообщения об активном боевом применении «Бандероли» появились весной 2025 года — ракета была замечена в Одесской и Харьковской областях. В ночь на 15 июня Россия впервые применила новое оружие для ударов по Киеву. Как сообщил бывший украинский политик Олег Царев, «Бандероль» успешно преодолела самую плотную систему противовоздушной обороны противника.

В мае 2025 года американский журнал 19FortyFive отметил, что новейшая российская ракета вызвала беспокойство на Украине. Автор статьи также назвал «Бандероль» аналогом американской ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), который применяется с беспилотных летательных аппаратов вне пределов досягаемости систем противовоздушной обороны ВСУ.

Каковы технические характеристики ракеты «Бандероль»

Фото - © ГУР Минобороны

Официальных сведений о «Бандероли» не публиковалось. Российский военный блогер Юрий Подоляка опубликовал следующие технические характеристики изделия «по открытым источникам и на основании сравнительных характеристик ракет аналогичного размера и класса»:

Длина — около 5 метров.

Диаметр корпуса — 30 сантиметров.

Вес — 500-600 килограмм.

Скорость полета: крейсерская — свыше 500 км/ч; у цели — около 650 км/ч.

Дальность полета — свыше 500 километров.

Боевая часть — 150 килограмм.

По данным, которые привел Царев, вес осколочно-фугасной боевой части составляет 114 килограмм, из которых 49,5 килограмма — взрывчатка. Размах крыльев — 2,2 метра. Как отметил блогер, складные крылья позволяют удобно хранить и транспортировать изделие. Двигатель «Бандероли» — китайский реактивный Swiwin SW800Pro.

По словам Царева, ключевое преимущество новой ракеты — маневренность: она выполняет повороты с меньшим радиусом, чем Х-101, 3М-14 и другие типовые российские ракеты, что делает ее перехват значительно сложнее.

Сколько стоит ракета «Бандероль» и насколько выгодно ее применение

Фото - © РИА Новости

Как предположил Юрий Подоляка «с учетом известных характеристик и применяемых запчастей», стоимость новой ракеты будет в пределах 50-70 тысяч долларов (в эквиваленте). По словам блогера, это на порядок дешевле классических «Калибров» и Х-101.

«А с учетом дешевых возможных носителей (я так понимаю, самолетов тактической авиации и даже вертолетов) такой боеприпас станет важным дополнением ударным „Гераням“ (с гораздо большими возможностями поражения)», — добавил Подоляка.

По мнению блогера, с учетом характеристик «Бандероли» обычные стрелковые и «дроновые» мобильные огневые группы (МОГи) противника бороться с такими ракетами не смогут — на это способны только ЗРК и истребители. «Что сразу резко увеличит нагрузку на последние и увеличит процент эффективности наших ударов. Которые мы при помощи этого нового „ракето-дрона“ сможем наносить практически по всей территории Украины (за исключением самой западной ее части)», — уверен аналитик.

Помимо прочего, «Бандероль» сможет успешно работать и по мостам противника через Днепр, считает Подоляка. «Ценное приобретение в войне на истощение», — резюмировал блогер.

При этом Олег Царев полагает, что для поражения опор мостов нужен заряд и точность наведения. «А здесь без нейросети и машинного зрения не обойтись», — добавил бывший украинский политик.

«В любом случае, наш ВПК на месте не стоит, и это позитивная новость», — считает Царев.

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