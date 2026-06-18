Три олененка родились в зоосаде в Вотчине Деда Мороза

В зоосаде в Вотчине Деда Мороза, который является филиалом Московского зоопарка в Великом Устюге, пополнение — там появились на свет сразу три олененка, сообщает пресс-служба зоосада .

Все трое — самки. Свои первые дни жизни они не отходили от мамы, адаптируясь и набираясь сил. Оленята проявили активность и любознательность. Сначала они тщательно исследовали вольер: обнюхивали незнакомые предметы, делали первые шаги и учились взаимодействовать друг с другом.

Детеныши живут в общей группе северных оленей, что важно для их социализации. Сотрудники зоосада внимательно следят за малышами и обеспечивают их необходимым уходом.

Сейчас оленята в основном питаются материнским молоком, которое помогает им быстрее развиваться благодаря питательным элементам. По мере взросления малышей будут кормить и другими компонентами, характерными для рациона северных оленей.

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