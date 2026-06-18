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Путин: РФ и АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах

Глава государства Владимир Путин считает, что Россия и страны АСЕАН должны переходить на расчеты в национальных валютах, снимать торговые барьеры, сообщает РИА Новости .

Президенты РФ и Филиппин в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН.

По словам Путина, участники встречи высказались за качественное и количественное повышение показателей торговли, за расширение взаимных капиталовложений.

«Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры», — добавил президент.

Саммит, посвященный 35-летию отношений между РФ и АСЕАН, проходит 17–19 июня.

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