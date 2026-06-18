сегодня в 15:07

В Зарайске открылась выставка о диалоге прошлого и современности

Выставка «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое» проходит в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике в Подмосковье до 1 августа. Экспозиция стала пятой в серии проектов, посвященных связи современного декоративно-прикладного искусства с наследием прошлых эпох, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект объединяет художников из Москвы, Гжели, Скопина, Рязани и других городов. Авторы демонстрируют, как современные произведения перекликаются с историческими артефактами и продолжают художественные традиции.

Отдельный раздел посвящен Зарайской верхнепалеолитической стоянке. В экспозиции представлены украшения и скульптура эпохи палеолита, найденные на этой территории. Эти находки расширили представление о древнейшем искусстве Русской равнины и до сих пор вдохновляют мастеров.

Посетители могут проследить, как археологи восстанавливают первоначальный облик предметов по их фрагментам. Современные художники по-разному обращаются к теме прошлого: одни включают в новые композиции фрагменты керамики XVIII–XIX веков, другие воссоздают технологии работы с майоликой. В центре внимания — выразительность формы, силуэта, узора и фактуры.

Выставка открыта для посетителей до 1 августа. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и билеты размещены на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.