Более 2 тыс заявок подали в Подмосковье через сервис по детскому отдыху

С начала 2026 года электронной услугой по формированию и ведению реестра организаций детского отдыха в Подмосковье воспользовались более 2 тыс. раз. Сервис доступен на региональном портале госуслуг для предпринимателей и юрлиц, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей представляет собой официальный перечень зарегистрированных детских лагерей региона. В нем размещаются сведения об условиях проживания, образовательных и досуговых программах, а также о стоимости путевок. Кроме того, в реестре содержится информация о прохождении обязательных проверок Роспотребнадзора, МВД и государственного пожарного надзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.