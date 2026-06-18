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ФРП поддержал 194 проекта в Подмосковье на 75 млрд рублей

Федеральный фонд развития промышленности предоставил предприятиям Подмосковья 194 льготных займа на общую сумму 75 млрд рублей. Общий объем инвестиций в эти проекты составил около 120 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Федеральный фонд развития промышленности выдал предприятиям Московской области 194 льготных займа на 75 млрд рублей. Средства направили на расширение действующих производств, техническое переоснащение, запуск новых видов продукции и создание производственных площадок.

«Московская область уже не один год занимает первое место среди регионов РФ по привлечению поддержки со стороны федерального ФРП. Промышленные предприятия Подмосковья активно используют заемные средства для реализации проектов, направленных на расширение действующих производств, их переоснащение, запуск новых видов продукции и создание новых производственных объектов», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций в проекты с привлечением льготного финансирования по линии федерального ФРП достиг порядка 120 млрд рублей.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, запуска новых производств и обеспечения импортозамещения. Он предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.

На региональном уровне поддержку оказывает Фонд развития промышленности Московской области. Подробная информация о программах размещена на сайте https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.