Симоньян назвала милосердие главной чертой Путина

Маргарита Симоньян сказала об этом в интервью китайскому профессору Чжану Вэйвэю. По ее словам, это качество у российского лидера развито особенно сильно.

«Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека. И она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие», — поделилась Симоньян.

Главред RT отметила, что со стороны такое впечатление может не складываться из-за манеры речи, уверенности и поведения Путина на международной арене. Она также назвала его «поразительно милосердным» человеком.

Ранее первая учительница немецкого языка и классный руководитель Путина Вера Гуревич рассказала RT, что в школе он был самым сильным учеником, никого не обижал и выступал защитником.

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