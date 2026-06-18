«Дети прячутся от педофила»: скандальная игра про Эпштейна добралась до России

Подростки и ученики младших классов увлеклись браузерной игрой «Пять ночей у Эпштейна», вдохновленной популярной серией хорроров «Пять ночей с Фредди». Дети находят игру через соцсети и сторонние ресурсы, так как она отсутствует в официальных магазинах приложений.

По сюжету игрок оказывается на острове Джеффри Эпштейна и должен продержаться пять ночей, избегая преследования со стороны финансиста. Как и в оригинале, необходимо следить за камерами наблюдения, экономить ресурсы и отвлекать преследователя. Ключевая фраза игры: «Эпштейн придет за тобой в 3 часа ночи».

В игре присутствуют президент США Дональд Трамп и известный британский физик Стивен Хокинг, отсылая к реальным материалам дела финансиста. Для усиления достоверности в проекте задействованы подлинные фотографии, сделанные во время обысков на острове Эпштейна, которые начались после начала расследования.

Игра уже вызвала скандал в Соединенных Штатах. Критики обвиняют разработчиков в том, что они превратили реальные преступления и истории возможных жертв в развлечение для подростков. На некоторых площадках доступ к проекту уже начали ограничивать.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в эту деятельность. В конце июля 2019 года финансист скончался. Власти США пришли к выводу, что он покончил с собой.

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