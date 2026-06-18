Роспотребнадзор сообщил об 11 случаях боррелиоза в Нижегородской области

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В Нижегородской области к врачам после укусов клещей обратились 3753 человека

В Нижегородской области зарегистрировали 11 случаев клещевого боррелиоза и два случая клещевого вирусного энцефалита среди взрослых, сообщает ИА «Время Н» .

Управление Роспотребнадзора по региону уведомило о 3753 обращениях в медорганизации из-за присасывания клещей.

Чаще всего клещи кусали жителей Приокского района Нижнего Новгорода (247 случаев), Бора (240), Дзержинска (235) и Павловского муниципального округа (220).

Боррелиоз подтвердили у взрослых жителей Нижнего Новгорода, Арзамаса, Тонкинского, Балахнинского и Богородского округов. Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили среди взрослых в Городецком и Ветлужском округах.

В 36% случаев клещи присасывались на придомовой территории, в 35% — на садово-огородных участках, в 15,8% — в лесу, в 11% — в парках и скверах. От энцефалита привили 13 211 человек, включая 3106 детей.

В начале июня сообщалось о девяти случаях клещевого боррелиоза среди нижегородцев.

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