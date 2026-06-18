Островский заявил о закрытии телерадиостудии Роскосмоса

Роскосмос сообщил, что их телерадиостудия не работает с 2020 года

Основатель телерадиостудии Роскосмоса Александр Островский заявил, что последние сотрудники команды ушли из структуры ЦЭНКИ после сокращений, сообщает Газета.ru .

Александр Островский рассказал, что телерадиостудии Роскосмоса больше нет. По его словам, последних сотрудников «выдавили» из ЦЭНКИ под предлогом масштабного сокращения космической отрасли.

Островский уточнил, что с 2020 года студия работала как отдел компьютерной графики в ЦЭНКИ, а материалы выходили под брендом «Космопорт». Он заявил, что аудиторы фиксировали нарушения графика и прохода через КПП, а дни командировки на Донбасс учли как прогулы.

Телерадиостудию создали после идеи главы Федерального космического агентства Анатолия Перминова в 2005 году. Команда Островского выпустила более 200 документальных фильмов, программы для «России 24», «Карусели», Бизнес ФМ и Радио России, а также организовывала трансляции стартов и стыковок.

В Роскосмосе ответили, что Островский уволился по собственному желанию.

«Телестудии Роскосмос не существует с 2020 года. Александр Островский, после реорганизации телестудии работал в филиале АО „ЦЭНКИ“ НИИПМ начальником отдела компьютерной графики и уволился по собственному желанию в апреле 2026 г.», — заявили в госкорпорации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.