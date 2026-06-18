Островский заявил о закрытии телерадиостудии Роскосмоса
Основатель телерадиостудии Роскосмоса Александр Островский заявил, что последние сотрудники команды ушли из структуры ЦЭНКИ после сокращений, сообщает Газета.ru.
Александр Островский рассказал, что телерадиостудии Роскосмоса больше нет. По его словам, последних сотрудников «выдавили» из ЦЭНКИ под предлогом масштабного сокращения космической отрасли.
Островский уточнил, что с 2020 года студия работала как отдел компьютерной графики в ЦЭНКИ, а материалы выходили под брендом «Космопорт». Он заявил, что аудиторы фиксировали нарушения графика и прохода через КПП, а дни командировки на Донбасс учли как прогулы.
Телерадиостудию создали после идеи главы Федерального космического агентства Анатолия Перминова в 2005 году. Команда Островского выпустила более 200 документальных фильмов, программы для «России 24», «Карусели», Бизнес ФМ и Радио России, а также организовывала трансляции стартов и стыковок.
В Роскосмосе ответили, что Островский уволился по собственному желанию.
«Телестудии Роскосмос не существует с 2020 года. Александр Островский, после реорганизации телестудии работал в филиале АО „ЦЭНКИ“ НИИПМ начальником отдела компьютерной графики и уволился по собственному желанию в апреле 2026 г.», — заявили в госкорпорации.
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