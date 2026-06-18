Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева «низко пала»

Сергей Соседов заявил, что с тревогой наблюдает за попытками Аллы Пугачевой вернуть прежнюю славу. Критик считает, что смена образа не поможет артистке вновь стать востребованной.

«Сколько ни преображай себя, ничего уже не позволит вернуть молодость. Алла очень низко пала и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как она пытается перезапустить свое творчество. Только вот все ее слушатели остались в России. За пределами родины она никому не нужна. Но я считаю, что и в России она не будет никогда востребована. Ее поезд давно ушел, лет 20 назад. Я неоднократно говорил, что ей нужно было уходить со сцены после 50-летия, но этого не случилось, и мы видим сейчас весь ужас и негатив, к которому привело решение оставаться в эпицентре информационного поля», — подчеркнул Соседов.

Критик добавил, что Пугачева, по его мнению, потеряла себя и слишком поздно пытается перезапустить творчество.

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