Новый скейт-парк откроется на Стрелке в Нижнем Новгороде 21 июня

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В Нижнем Новгороде в Международный день скейтбординга откроют новый скейт-парк

В Нижнем Новгороде 21 июня, в Международный день скейтбординга, откроют новый скейт-парк на Стрелке. Площадку запустят в рамках фестиваля «Пари Фест» (12+), сообщает ИА «Время Н» .

Концепция площадки связана с городскими деталями Нижнего Новгорода. В скейт-парке появятся отсылки к местам, знакомым местным райдерам: брусчатке, типичному подъезду, «пирамидке» для первых трюков и двору с «Волгой».

Торжественное открытие начнется в 15:00. Программа продлится до 20:30: гости смогут принять участие в соревнованиях по скейтбордингу, зарегистрироваться на месте, послушать DJ-сет и увидеть работу граффитистов в арт-зоне.

В церемонии примут участие министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина, генеральный продюсер «Пари Фест» Евгений Матвеев и директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко. Также ожидается глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На открытии выступят профессиональный райдер Павел Мушкин и параскейтбордист Максим Лаллав, занявший четвертое место на чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу в Бразилии. Музыку подготовит нижегородский DJ AIKAN. Скейт-парк будет работать все лето.

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