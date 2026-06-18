В Подмосковье хирурги центра Рошаля удалили подростку кисту 7 см

В Детском центре имени Л. М. Рошаля в Подмосковье 17-летнему пациенту удалили дермоидную кисту дна полости рта размером 7×5×4 см. Операция прошла успешно, подростка выписали на четвертый день, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 17-летний юноша с жалобами на дискомфорт и заметную деформацию верхней трети шеи. Врачи диагностировали дермоидную кисту дна полости рта — новообразование в виде капсулы, содержащей волосы, частицы кожи и жировую ткань.

За полтора года киста выросла до размеров молодой картофелины и распространилась от корня языка за пределы полости рта. Ее размеры составляли 7 см в длину, 5 см в ширину и 4 см в высоту. Несмотря на это, на речь и глотание образование не влияло, но вызывало выраженную деформацию лица.

«Мы провели операцию по удалению образования: выполнили наружный разрез в подчелюстной области и аккуратно извлекли кисту целиком, не задев важные структуры дна рта, нервы, сосуды и язычную артерию», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

После хирургического вмешательства подросток быстро восстановился. На четвертый день его выписали под амбулаторное наблюдение, состояние пациента оценивается как хорошее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.