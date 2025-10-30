сегодня в 12:23

Появилось видео пожара в ЖК на улице Яворки в Новой Москве

« Осторожно, Москва » публикует видео пожара в жилом доме на улице Яворки в Новой Москве. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

На опубликованных кадрах из окна квартиры идет черный дым. Во дворе находятся сотрудники МЧС.

Судя по фото, балкон в квартире был полностью уничтожен огнем.

Пожар тушили около 40 человек. Суммарно здание дома покинули шестеро. Были задействованы девять единиц техники.

