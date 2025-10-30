Вспыхнули кухня и балкон: квартира горит в многоэтажном доме в столичном Троицке

сегодня в 12:14

Пожар произошел в квартире дома на улице Яворки в Москве

В Москве пожарные прибыли тушить квартиру, расположенную в жилом доме по адресу: улица Яворки, д. 1, к. 2. Огонь ликвидируют порядка 40 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным спасателей, пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома. Владельцы жилья покинули его еще до приезда пожарных. Всего здание покинули 6 человек.

Сейчас специалисты проводят работы по тушению огня — вспыхнули кухня и балкон квартиры. С пламенем борются 39 человек и 9 единиц техники.

Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Дубнинская, дом № 14, корп. 2. Пострадал один человек.

