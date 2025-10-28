сегодня в 16:55

Человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы

Человек пострадал в результате возгорания в многоквартирном жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 16:16 по адресу: улица Дубнинская, дом № 14, корп. 2. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже жилого дома.

Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух человек. В результате происшествия есть пострадавший.

В 16:40 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 9 кв. м.

