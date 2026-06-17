Мусорная реформа в России: что это, как проходит и чего удалось добиться

Когда началось внедрение новой системы обращения с отходами и каких целей планируется достичь, читайте в материале РИАМО.

Что такое мусорная реформа и когда она началась

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Мусорной реформой называют реформу обращения с отходами производства и потребления, запущенную в России в 2019 году и рассчитанную до 2030 года. Ее главная цель — перестроить систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создать экономику замкнутого цикла.

ТКО — это мусор, который образуется в жилых помещениях в результате потребления: упаковка от продуктов, пищевые отходы, бумага, сломанная мебель, бытовая техника и т. д. К ТКО также относят аналогичные отходы юридических лиц и ИП.

Правовой основой реформы стала Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, принятая 25 января 2018 года. На ее основе в 2019 году были внесены важные поправки в базовый федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Каковы причины мусорной реформы и ее цели

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До 2019 года система обращения с отходами была неэффективной и неэкологичной:

Большая часть отходов вывозилась на морально и технически устаревшие полигоны.

Были распространены несанкционированные свалки: около 14 тысяч свалок по всей стране занимали 4 миллиона гектаров (в четыре раза больше территории Кипра).

Переработка отходов была минимальной: до 93% ТКО отправлялось на свалки.

Захоронение отходов загрязняло почву, грунтовые воды и атмосферу токсичными веществами.

Проблема с утилизацией отходов наблюдается и в мировом масштабе. По прогнозам ООН, производство твердых бытовых отходов в мире вырастет с 2,3 миллиарда тонн в 2023 году до 3,8 миллиарда тонн к 2050‑му. Это грозит двукратным ростом стоимости утилизации — до 640 миллиардов долларов.

Самые актуальные целевые показатели мусорной реформы закреплены в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 года №309 и развиты в паспорте национального проекта «Экологическое благополучие» (федеральный проект «Экономика замкнутого цикла»). В частности, к 2030 году планируется:

сортировка 100% ежегодно образуемых ТКО;

захоронение не более 50% отходов;

вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов как вторичных ресурсов;

ликвидация несанкционированных свалок;

сокращение числа мусорных полигонов;

строительство современных мусороперерабатывающих заводов;

внедрение раздельного сбора отходов.

Основные новшества мусорной реформы

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Реформа внесла ряд важных изменений в систему обращения с отходами:

Смена статуса услуги. Вывоз мусора стал коммунальной услугой (как газ, вода и свет) и выделяется в платежках отдельной строкой. Выбор региональных операторов. В каждом регионе выбрали компании, отвечающие за сбор, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов. Новые тарифы. Плата за вывоз мусора теперь рассчитывается исходя из количества зарегистрированных жильцов (в большинстве регионов), а не по квадратным метрам. Раздельный сбор. Во дворах устанавливают контейнеры для разных фракций: пластик, стекло, бумага, органика и т. д. Рекультивация свалок. Несанкционированные и исчерпавшие себя полигоны рекультивируют: очищают и озеленяют. На их месте могут появиться парки. Строительство инфраструктуры. Планируется создание сети мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих заводов.

Каковы промежуточные результаты мусорной реформы

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Согласно докладу Минприроды и данным Российского экологического оператора (РЭО), по состоянию на 2024 год удалось достичь следующих положительных изменений: