Мусорная реформа в России: что это, как проходит и чего удалось добиться
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Когда началось внедрение новой системы обращения с отходами и каких целей планируется достичь, читайте в материале РИАМО.
Что такое мусорная реформа и когда она началась
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Мусорной реформой называют реформу обращения с отходами производства и потребления, запущенную в России в 2019 году и рассчитанную до 2030 года. Ее главная цель — перестроить систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создать экономику замкнутого цикла.
ТКО — это мусор, который образуется в жилых помещениях в результате потребления: упаковка от продуктов, пищевые отходы, бумага, сломанная мебель, бытовая техника и т. д. К ТКО также относят аналогичные отходы юридических лиц и ИП.
Правовой основой реформы стала Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, принятая 25 января 2018 года. На ее основе в 2019 году были внесены важные поправки в базовый федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Каковы причины мусорной реформы и ее цели
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До 2019 года система обращения с отходами была неэффективной и неэкологичной:
- Большая часть отходов вывозилась на морально и технически устаревшие полигоны.
- Были распространены несанкционированные свалки: около 14 тысяч свалок по всей стране занимали 4 миллиона гектаров (в четыре раза больше территории Кипра).
- Переработка отходов была минимальной: до 93% ТКО отправлялось на свалки.
- Захоронение отходов загрязняло почву, грунтовые воды и атмосферу токсичными веществами.
Проблема с утилизацией отходов наблюдается и в мировом масштабе. По прогнозам ООН, производство твердых бытовых отходов в мире вырастет с 2,3 миллиарда тонн в 2023 году до 3,8 миллиарда тонн к 2050‑му. Это грозит двукратным ростом стоимости утилизации — до 640 миллиардов долларов.
Самые актуальные целевые показатели мусорной реформы закреплены в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 года №309 и развиты в паспорте национального проекта «Экологическое благополучие» (федеральный проект «Экономика замкнутого цикла»). В частности, к 2030 году планируется:
- сортировка 100% ежегодно образуемых ТКО;
- захоронение не более 50% отходов;
- вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов как вторичных ресурсов;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- сокращение числа мусорных полигонов;
- строительство современных мусороперерабатывающих заводов;
- внедрение раздельного сбора отходов.
Основные новшества мусорной реформы
Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори
Реформа внесла ряд важных изменений в систему обращения с отходами:
- Смена статуса услуги. Вывоз мусора стал коммунальной услугой (как газ, вода и свет) и выделяется в платежках отдельной строкой.
- Выбор региональных операторов. В каждом регионе выбрали компании, отвечающие за сбор, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов.
- Новые тарифы. Плата за вывоз мусора теперь рассчитывается исходя из количества зарегистрированных жильцов (в большинстве регионов), а не по квадратным метрам.
- Раздельный сбор. Во дворах устанавливают контейнеры для разных фракций: пластик, стекло, бумага, органика и т. д.
- Рекультивация свалок. Несанкционированные и исчерпавшие себя полигоны рекультивируют: очищают и озеленяют. На их месте могут появиться парки.
- Строительство инфраструктуры. Планируется создание сети мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих заводов.
Каковы промежуточные результаты мусорной реформы
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Согласно докладу Минприроды и данным Российского экологического оператора (РЭО), по состоянию на 2024 год удалось достичь следующих положительных изменений:
- Сокращение объема отходов. В 2024 году общий объем отходов производства и потребления составил 8,5 миллиарда тонн — на 8,2% меньше, чем годом ранее.
- Рост переработки. Объем утилизированных отходов достиг 3 миллиардов тонн, из них 922 миллиона тонн (около трети) отправились на переработку.
- Развитие раздельного сбора. Установлено 296 тысяч контейнеров для раздельного сбора, которые охватывают 93 миллиона человек. Наибольший охват — в Центральном федеральном округе (84%), наименьший — в Южном (45%).
- Ликвидация свалок. Ликвидировано 185 несанкционированных свалок.
- Создание инфраструктуры. Введены в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО: 200 — по обработке, 113 — по утилизации, 20 — по обезвреживанию, 39 — по размещению ТКО. Еще 110 объектов находятся в строительстве.