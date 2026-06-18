Россияне оказались слабее НПФ: в чем проблема пенсионных накоплений

Россиянам могут предоставить право в любое время расторгать договор с негосударственным пенсионным фондом, если тот нарушает права клиента. Такая мера способна усилить защиту пенсионных накоплений и повысить доверие к системе негосударственного пенсионного обеспечения, сообщил РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Вопрос защиты клиентов НПФ вновь оказался в центре внимания после предложения закрепить на законодательном уровне право граждан досрочно расторгать договоры с фондами в случае нарушения их прав. Сейчас вкладчики нередко сталкиваются с отказами в единовременных выплатах или переводе накоплений в другой фонд, тогда как сами НПФ могут проходить реорганизацию и менять название без получения согласия клиентов.

По словам Толкачева, действующее законодательство действительно допускает ситуации, когда интересы вкладчиков оказываются защищены недостаточно эффективно.

«Возможность расторжения договора в любое время при нарушении прав фондом предоставит гражданам более сильные рычаги воздействия и позволит оперативно реагировать на недобросовестные действия НПФ», — отметил эксперт.

По его мнению, такая мера поможет восстановить баланс интересов между фондами и их клиентами. Если вкладчики будут уверены, что могут без лишних препятствий покинуть фонд, нарушающий условия договора, доверие к системе негосударственного пенсионного обеспечения в целом может вырасти.

Эксперт также обратил внимание на причины, по которым подобные проблемы сохранялись на протяжении многих лет. По его словам, НПФ являются крупными финансовыми структурами со значительными лоббистскими возможностями, поэтому прежние версии законодательства зачастую в большей степени учитывали интересы самих фондов, чем конечных потребителей услуг.

Дополнительной проблемой остается информационное неравенство. Многие граждане недостаточно хорошо знакомы со своими правами, условиями договоров и возможными рисками, тогда как фонды обладают гораздо большим объемом информации и экспертизы.

Кроме того, даже при наличии нарушений процесс защиты своих прав для вкладчика часто оказывается сложным, длительным и затратным. В результате многие предпочитают не вступать в споры с фондом.

Толкачев считает, что новая инициатива способна устранить часть существующих пробелов в регулировании и сделать рынок негосударственного пенсионного обеспечения более прозрачным и клиентоориентированным.

Как стало известно ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил за законодательное закрепление права граждан расторгать договоры с НПФ в любое время, если фонд нарушает их права. По его словам, соответствующие изменения необходимы для усиления защиты вкладчиков.

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