В ДР Конго число жертв Эболы достигло 232
Количество подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола за сутки увеличилось на 6 и достигло 232 в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает ТАСС со ссылкой на конголезское министерство связи и по делам СМИ.
Общее количество инфицированных вирусом составляет 896 человек — это на 21 больше, чем днем ранее. Продолжающийся рост числа зараженных свидетельствует о дальнейшем распространении вируса среди населения в пораженных районах.
Медицинские власти ДРК предупреждают, что заболевание может выйти за пределы уже затронутых областей и распространиться на новые территории страны.
Ранее пассажиры лайнера MV Hondius, где случилась вспышка хантавируса, получили возможность возвращения домой.
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