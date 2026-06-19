Пассажиры лайнера, где случилась вспышка хантавируса, могут возвращаться домой

Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном судне MV Hondius остается стабильной. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС .

Почти все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на карантине в Нидерландах, могут вернуться домой.

Гебрейесус также отметил, что число подтвержденных случаев остается прежним — 13. За последние три недели новых заражений не зафиксировано.

Ранее судно MV Hondius, на котором случилась вспышка хантавируса, отплыло из Роттердама.

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