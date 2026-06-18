Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна не будет требовать оплаты каких-либо услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней и возьмет все расходы на себя, сообщает ТАСС .

В заявлении совета говорится, что согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в ближайшие 60 дней с заявителей не будет взиматься плата, а все расходы покроет правительство Ирана.

При этом все суда, желающие пройти через пролив, по-прежнему обязаны подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), но все они будут рассматриваться оперативно.

В совете также добавили, что Иран примет все меры по разминированию Ормузского пролива в рамках заключенного с США меморандума.

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