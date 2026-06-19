Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Московский аэропорт Внуково начал временно функционировать с ограничениями. Из-за этого могут быть изменения в графике рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства.

Данные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее Московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников. В это время многие рейсы были отменены или задержаны.

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