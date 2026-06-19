Россияне стали на 10% чаще сдавать клещей на проверку

Число обращений россиян для сдачи клещей на анализ увеличилось на 10%. Общая численность членистоногих в этом году выросла примерно на 15%, сообщают « Известия ».

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что снежная зима защитила клещей от морозов, обеспечив почти стопроцентную выживаемость, а ранняя весна ускорила их выход и размножение.

По словам эксперта, растет и количество клещей, переносящих различные инфекции. Чем больше популяция, тем больше в ней инфицированных особей. Также на их распространение повлияли изменение климата и миграция животных.

В этом году более 600 россиян уже столкнулись с клещевыми инфекциями — у них либо диагностировали заболевание, либо подозревают его. Среди регионов с наибольшим числом заражений — Свердловская и Тюменская области.

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