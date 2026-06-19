В США в возрасте 29 лет скончался продюсер рэп-хитов Tay Keith

Американский музыкальный продюсер Бритавиус Лейкит Чемберс, известный под псевдонимом Tay Keith, работавший с рэперами Трэвисом Скоттом и Дрейком, умер в возрасте 29 лет, сообщают « Известия ».

По данным полиции города Нэшвилл, продюсера обнаружили мертвым в его квартире на Мартин-стрит днем. Причина смерти пока не установлена.

Tay Keith начал музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Мировую известность ему принесло участие в создании трека Sicko Mode Трэвиса Скотта — одного из главных рэп-хитов 2018 года, который в 2019 году был номинирован на «Грэмми».

За свою карьеру продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в топ-10 Billboard Hot 100, причем четыре из них занимали первую строчку чарта.

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