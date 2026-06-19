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Вэнс отменил вылет в Швейцарию на церемонию подписания сделки с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не планирует в четверг вечером (по времени восточного побережья) лететь в Швейцарию на церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом заявил его представитель, сообщает ТАСС .

«В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером», — говорится в заявлении.

Переговоры по техническим вопросам надеются начать как можно скорее. Ранее сам вице-президент заявлял, что церемония, скорее всего, будет в выходные дни.

Ранее Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде.

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