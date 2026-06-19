Банки стали чаще одобрять кредиты россиянам

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С начала 2026 года доля положительных решений по розничным кредитам увеличилась с 17,7 до 24,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, сообщают « Известия ».

По итогам мая банки одобряли лишь одну заявку из четырех. 75% обращений россиян по-прежнему получали отказ.

Рост одобрений связан со снижением ключевой ставки и постепенным удешевлением кредитов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С начала года ставка ЦБ опустилась с 16 до 14,5%.

Потребность в заемных средствах остается высокой, подтвердил финансовый советник Алексей Родин. Из-за роста цен многие сначала откладывают крупные покупки и пытаются накопить самостоятельно, а затем при необходимости все же обращаются за кредитом.

Сезонный фактор также поддержал рынок, уверен руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин. Март и апрель традиционно сопровождаются повышенным спросом после зимы, а улучшение условий кредитования привлекло тех, кто раньше откладывал оформление.

За первые пять месяцев 2026 года объем выдач кредитов наличными превысил показатель прошлого года на 30%.

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