США сняли блокаду с морских перевозок в Ормузском проливе

Соединенные Штаты сняли блокаду с морских перевозок в Ормузском проливе. Об этом заявило центральное командование Пентагона, сообщает РЕН ТВ .

В заявлении говорится, что силы США прекратили препятствовать проходу всех судов, следующих в иранские порты и из них, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

Американские военные сняли ограничения на транзит, однако для контроля за соблюдением достигнутых с Ираном договоренностей крупные военно-морские силы США остаются в районе пролива.

Ранее в Иране заявили, что в течение 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив.

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