Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Данная мера принята из-за временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. На фоне этого возможны изменения в расписании рейсов.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.

Ранее аэропорт Внуково тоже начал принимать и отправлять самолеты по согласованию.

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