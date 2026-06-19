Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Московский аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Данная мера принята из-за временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. На фоне этого возможны изменения в расписании рейсов.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.
Ранее аэропорт Внуково тоже начал принимать и отправлять самолеты по согласованию.
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