Лавров: Европа намерена достичь боеготовности для конфликта с РФ к 2030 году

Европейские страны планируют к 2030 году выйти на уровень боеготовности для возможного конфликта с Россией, а до этого намерены тянуть время разными способами. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», сообщает ТАСС .

Лавров отметил, что европейские элиты вложили значительный политический капитал в противостояние с Россией, потратив сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима и наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО. По его словам, достичь боеготовности к конфликту в Европе рассчитывают к 2030 году.

«До этого хотят тянуть время различными способами», — отметил министр.

Он также привел цитату начальника бельгийского генштаба, который заявил в апреле этого года, что у стран ЕС есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают им это время.

Статья Лаврова планировалась к публикации в европейском издании Politico Europe, однако в последний момент редакция отказалась от ее выпуска.

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