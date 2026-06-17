Подмосковье направило 59 млрд рублей на поддержку промпредприятий

сегодня в 14:30

В 2021–2025 годах предприятия Московской области получили 174 льготных займа на сумму 59,3 млрд рублей от федерального и регионального фондов развития промышленности. Поддержка позволила запустить проекты с инвестициями свыше 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

За пять лет компаниям Подмосковья одобрено 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности и ФРП Московской области. Общий объем финансирования составил 59,3 млрд рублей. Средства направлены на создание новых и модернизацию действующих производств, запуск новой продукции, закупку и монтаж оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.