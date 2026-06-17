ИИ-дисморфия в пластической хирургии: почему пациенты хотят лицо, улучшенное нейросетями

В материале РИАМО — о том, как нейросети создают завышенные ожидания клиентов в области пластической хирургии и что об это думают врачи.

От «селфи-дисморфии» к цифровым фантомам

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Еще несколько лет назад индустрия эстетической медицины столкнулась с тревожным трендом, который в 2019 году официально окрестили «селфи-дисморфией». На тот момент около 72% американских пластических хирургов заявляли, что к ним массово приходят пациенты, требующие подогнать их реальную внешность под собственные фотографии, пропущенные через бьюти-фильтры соцсетей. Люди хотели жить со сглаженной кожей и неестественно большими глазами, как на удачном снимке в профиле.

Однако технологии не стоят на месте, и сегодня на смену банальным маскам пришли продвинутые алгоритмы нейросетей. Портал ZME Science зафиксировал пугающую эволюцию этого феномена, получившую название «ИИ-дисморфия». Теперь клиенты клиник приносят на консультации не фотографии знаменитостей и даже не свои селфи, а полноценные ИИ-генерации, созданные по запросам в духе «гармонизируй мое лицо» или «сделай мою внешность идеальной». Проблема приобрела катастрофический масштаб: пациенты искренне верят, что нейросеть показала им их «улучшенную», но вполне достижимую копию. На практике же хирурги все чаще вынуждены иметь дело с запросами, которые напоминают карикатурных кукол Bratz, и пытаться объяснить, что подобные трансформации физически невозможны.

Анатомия цифрового обмана: почему мозг верит нейросетям

Фото - © сгенерировано ИИ

Психологическая ловушка ИИ-дисморфии гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Когда человек видит фотографию голливудской звезды, его мозг подсознательно понимает: это чужая анатомия, другие костные структуры и генетика. Но когда нейросеть обрабатывает снимок самого пациента, магия ИИ работает иначе.

Современные технологии искусственного интеллекта используют четкую трехэтапную стратегию визуального улучшения лица:

Facial Detection — мгновенное обнаружение лица в кадре.

Facial Landmark Detection — скрупулезное определение ключевых анатомических точек.

Filter Application — наложение адаптивных фильтров на основе вычисленных пропорций.

Поскольку базой для генерации служит реальное лицо человека, пациент продолжает узнавать себя в цифровом зеркале. ИИ сохраняет индивидуальные маркеры, но при этом убирает асимметрию, сужает подбородок, вытягивает углы челюсти и доводит текстуру кожи до глянцевого блеска. Из-за этого эффекта узнавания результат кажется человеку абсолютно реалистичным, логичным и достижимым. Заблуждение укореняется в сознании, подпитывая ложные надежды и гарантируя сокрушительное разочарование, когда дело доходит до реального хирургического вмешательства. Настоящие ткани, сосуды и особенности заживления не подчиняются законам графических редакторов.

Научный вердикт: как фильтры завышают ожидания от внешности

Фото - © сгенерировано ИИ

Эффект деструктивного влияния нейросетей на психику хирургических пациентов уже доказан официальной наукой. В июле 2025 года в авторитетном научном журнале Aesthetic Plastic Surgeryбыло опубликовано исследование группы ученых под руководством Джулианны Тарицы (Iulianna C. Taritsa et al.) под названием «Impact of Artificial Intelligence (AI) Image Enhancing Filters on Patient Expectations for Plastic Surgery Outcomes». Авторы поставили перед собой задачу выяснить, как именно ИИ-технологии трансформируют восприятие результатов операций.

В ходе исследования, проведенного на платформе Amazon Mechanical Turk, ученые проанализировали ответы 426 участников. Их разделили на две группы: тех, кто регулярно взаимодействовал с ИИ-улучшениями (66.9%), и тех, кто не имел подобного опыта (33.1%). Результаты оказались шокирующими. Участники с опытом использования нейросетевых фильтров продемонстрировали аномально высокий средний балл ожиданий от пластической хирургии (статистическая значимость P < 0.001).

Причем завышенные ожидания касались абсолютно всех аспектов. Люди, привыкшие к безупречным ИИ-генерациям, свято верили, что скальпель хирурга способен:

Полностью избавить их от психологического дискомфорта и радикально повысить самооценку (P < 0.001).

Гарантировать полное отсутствие послеоперационных осложнений (P < 0.001).

Заметно уменьшить или вовсе исключить появление послеоперационных рубцов и шрамов (P < 0.001).

Кардинально улучшить общий внешний вид, сделав его «картинным» (P < 0.001).

Вторая часть эксперимента наглядно показала масштаб катастрофы. Когда респондентам демонстрировали реальные, неотредактированные фотографии пациентов после успешных пластических операций, оценка результата напрямую зависела от того, что им показывали до этого. Если перед демонстрацией финала участники видели предоперационный снимок, обработанный ИИ, реальный результат операции казался им неудовлетворительным. И наоборот: послеоперационные снимки воспринимались как гораздо более успешные и эстетичные, если к исходным фото вообще не применялись цифровые фильтры (P = 0.151). ИИ буквально ослепляет людей, лишая их способности адекватно оценивать качественную работу хирурга.

Конвейер цифровых клонов против индивидуальности

Фото - © сгенерировано ИИ

Помимо психологических травм и нереалистичных запросов, существует еще одна масштабная проблема, которую породил ИИ-прогресс, — глобальная стандартизация красоты. Усредненные алгоритмы нейросетей обучаются на базах данных, транслирующих определенные, коммерчески успешные шаблоны. Как результат, генерации ИИ штампуют одинаковые лица.

Программы безжалостно стирают уникальную морфологию человека, полностью игнорируя его возрастные особенности, этническую принадлежность и национальные черты. Пытаясь «гармонизировать» внешность, ИИ подгоняет всех под один безликий стандарт. Пациенты, стремящиеся к такому идеалу, добровольно отказываются от собственной идентичности в пользу конвейерных цифровых стандартов, что ведет к потере индивидуальности мирового масштаба.

Новая этика пластической хирургии

Фото - © сгенерировано ИИ

Сегодня пластические хирурги и косметологи по всему миру приходят к единому мнению: индустрия нуждается в жестких этических границах. В эпоху ИИ-дисморфии умение твердо сказать «нет» пациенту, пришедшему с нереалистичным референсом от нейросети, стало главным показателем высшего профессионализма врача. Внедрение ложных иллюзий и потакание цифровым девиациям разрушают доверие к медицине.

Данные научных исследований, подобных работе 2025 года, должны стать для хирургов легитимным инструментом на этапе дооперационного консультирования. Понимание того, как именно алгоритмы ИИ деформируют психику пациента, позволяет врачам вовремя скорректировать ожидания, вернуть человека в реальный мир и защитить его от плачевных последствий — как физических, так и ментальных. Реальная хирургия лечит тело, но она не способна исправить цифровой фантом в чужом смартфоне.

Что говорят пластические хирурги о ИИ-дисморфии

Фото - © сгенерировано ИИ

Ольга Игоревна Данищук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, главный врач «Клиника Данищука», отмечает, что, действительно, клиентов, которые приносят свои ИИ-изображения и просят добиться такого же результата, сейчас стало предостаточно. «В практике все чаще встречаются случаи, когда пациенты показывают "идеальные" изображения, обработанные нейросетями или фотошопом, и ожидают, что результат их операции будет точно соответствовать этим картинкам. Это новый вызов для пластического хирурга: нужно не только уметь реализовать желаемые изменения, но и правильно объяснить ограниченность технических возможностей и особенностей живой ткани и человеческого тела», — объясняет эксперт.

Что касается того, реально ли сделать так, чтобы максимально соответствовать изображению, выданному нейросетью, то ответ тут однозначный: НЕТ. «На практике добиться полного соответствия сложно. Нейросети создают иллюзию идеальной красоты, которую сложно воспроизвести в реальности из-за анатомических и физиологических особенностей каждого человека. Кожа, кости, мышцы — все эти структуры имеют свои ограничения и динамику, которую невозможно полностью подстроить под виртуальный образ», — утверждает Данищук.

«В результате, даже если мы используем современные методы и технологичные подходы, добиться точного совпадения с нейросетевым изображением — маловероятно. Поэтому важно, чтобы пациенты имели реалистичные ожидания и понимали, что наша задача — подчеркнуть их уникальные черты и улучшить, а не создать точную копию картинки», — резюмирует главврач.