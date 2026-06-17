Жена тренера погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу под Брянском
Фото - © t.me/E_V_Kovalchuk
Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. Погибла супруга тренера, сообщает RT.
Источник RT в белорусских силовых структурах рассказал, что женщина ехала с командой из Гомеля в Геленджик.
По последним данным, пострадали семь человек. Среди них пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара по автобусу с детьми. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала атаку военным преступлением.
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