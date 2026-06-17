Жена тренера погибла при атаке ВСУ на автобус под Брянском

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СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу под Брянском

Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. Погибла супруга тренера, сообщает RT .

Источник RT в белорусских силовых структурах рассказал, что женщина ехала с командой из Гомеля в Геленджик.

По последним данным, пострадали семь человек. Среди них пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара по автобусу с детьми. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала атаку военным преступлением.

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