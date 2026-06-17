Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус в Брянской области

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины исчерпывающих объяснений после удара ВСУ по автобусу с гражданами республики в Брянской области, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Ранее в Брянской области украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, пострадали 6 человек.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области РФ. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД республики призвал неукоснительного соблюдать порядок организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.