Загоревшийся на кровати пауэрбанк чуть не убил петербурженку

Жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях, что положила выключенный пауэрбанк на кровать. В какой-то момент раздался хлопок — устройство загорелось.

После этого огонь охватил кровать и прожег постельное белье. Петербурженка показала последствия взрыва пауэрбанка на видео. В кадре можно заметить прожженные дыры на матрасе и простыне.

«Мне теперь страшно пользоваться любой техникой. Мне очень жарко, но я боюсь включать вентилятор — вдруг он мне в лицо взорвется», — сказала девушка.

Также она показала на видео оплавленный пауэрбанк и пепел, который охватил комнату после взрыва.

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