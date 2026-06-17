Загоревшийся на кровати пауэрбанк чуть не убил петербурженку
Жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях, что положила выключенный пауэрбанк на кровать. В какой-то момент раздался хлопок — устройство загорелось.
После этого огонь охватил кровать и прожег постельное белье. Петербурженка показала последствия взрыва пауэрбанка на видео. В кадре можно заметить прожженные дыры на матрасе и простыне.
«Мне теперь страшно пользоваться любой техникой. Мне очень жарко, но я боюсь включать вентилятор — вдруг он мне в лицо взорвется», — сказала девушка.
Также она показала на видео оплавленный пауэрбанк и пепел, который охватил комнату после взрыва.
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