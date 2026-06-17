Появились кадры пожара в панораме Севастополя после удара ВСУ

В Сети опубликовали видео с началом пожара в панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», который произошел после удара ВСУ. Пресс-служба музея поделилась кадрами с «Mash на волне» .

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как полотно загорается после удара. Затем его часть падает на пол, а горящие обрывки разлетаются по помещению музея.

Пожар уничтожил более 90% уникального живописного полотна панорамы. Сотрудникам музея удалось спасти лишь несколько фрагментов. Общая площадь полотна составляла 1,6 тыс. кв. м. Также огнем было практически полностью уничтожено внутреннее убранство.

Сейчас в музее продолжабтся аварийные работы, работают альпинисты. Они демонтируют остатки крыши, чтобы избежать дальнейших разрушений.

По словам специалистов, на восстановление полотна «Оборона Севастополя» уйдет от четырех месяцев до трех лет. Сначала строителям нужно будет сделать крышу, затем начнутся работы по реставрации. Местные жители и компании уже заявили о готовности оказать помощь в работах — люди привозят материалы.

В ночь на 10 июня дрон ВСУ ударил по панораме. После удара в здании возник сильный пожар. Возгорание полностью потушили через 29 часов.

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