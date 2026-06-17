Удерживали насильно, отобрали карту: москвичку заблокировали в автобусе контролеры

В Москве пассажирку не выпустили из автобуса маршрута № 831, контроллеры забрали у женщины карту и перекрыли выход, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам пассажирки, контроллеры решили, что она не оплатила проезд. Поэтому они забрали карту москвича и не позволяли девушке выйти на своей остановке.

«Инспекторы не дали оплатить, забрали карту москвича и не отдали. Перекрывали проход, угрожали полицией, которую так и не вызвали. Удостоверение не предъявили», — пожаловалась пассажирка.

На видео, снятом девушкой, слышно, как она требует вернуть карту и выпустит ее. Судя по всему, двое контроллеров перекрывали проход, настаивая на том, что пассажирка должна продолжить поездку.

Они также заявили, что проезд не был оплачен, и потребовали ехать до конечной остановки. Одна из контролеров упоминает оформление материалов через полицию. Пассажирка просит вызвать полицейских на место и настаивает, что не отказывается от проверки.

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