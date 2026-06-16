Минимум 90% полотна панорамы обороны Севастополя уничтожены ударом ВСУ

В результате атаки со стороны ВСУ, совершенной 10 июня, уничтожено более 90% уникального живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея обороны Севастополя.

Масштабные разрушения художественного шедевра оказались связаны не только с воздействием огня. Ситуацию усугубил процесс ликвидации возгорания в историческом здании. Использование огромных объемов воды при тушении нанесло сопутствующий ущерб холсту. Тем не менее отдельные фрагменты панорамы, на которых запечатлены ключевые батальные эпизоды, сотрудникам удалось спасти.

Само монументальное строение также пострадало неравномерно. Несколько внутренних помещений здания панорамы практически избежали разрушений и не получили критических повреждений во время пожара, вспыхнувшего после удара.

На объекте сотрудники МЧС ведут демонтаж деформированных и аварийных элементов кровли.

По данным РИА Новости, 10 июня около 02:48 ВСУ ударили по Панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годы». Начался пожар на крыше. Возгорание потушили через 28 часов.

Внутри музей полностью выгорел. Также пострадало полотно, выставленное в учреждении — копия произведения Франца Рубо. Ее нарисовали в 1954 году художники СССР.

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