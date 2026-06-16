Комитет по энергетике назвал поставки топлива в Петербурге стабильными
Комитет по энергетике Петербурга оценил ситуацию с топливом на городских заправках как стабильную. Бензин и дизель продают в штатном режиме, сообщает газета «Петербургский дневник».
Ведомство постоянно отслеживает объемы моторного топлива на городских нефтебазах. По данным комитета, на три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании приходится более 70% розничных продаж моторного топлива в Петербурге.
«На АЗС этих сетей отпуск топлива осуществляется в штатном режиме, без значимых ограничений. Введение временного правила отпуска объема моторного топлива — до 100 литров на автомобиль — носит профилактирующий характер и направлено на предотвращение злоупотреблений; для подавляющего большинства автомобилистов мера не является ограничительной», — рассказали в комитете.
Ведомство связало локальные ограничения на некоторых АЗС с текущей логистикой. По состоянию на 16 июня поставки моторного топлива на заправки Санкт-Петербурга оцениваются как стабильные.
Ранее «Автодор» опроверг информацию об очередях на заправках на трассе М-11.
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