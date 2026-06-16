В Москве скосили луг с птенцами краснокнижных чибисов

Жители Москвы пожаловались на покос луга, где находились краснокнижные птенцы чибисов. Малыши после этого пропали. Москвичи считают, что они могли погибнуть. Детали истории рассказала местная жительница в сообществе «Орнитология. Птицы мира» .

Луг находится рядом со станцией метро «Спартак». По словам женщины, они с супругом каждый вечер ходили туда, чтобы наблюдать за птицами. Изначально они обнаружили на лугу чибиса с тремя птенцами, затем к ним присоединилось еще одно семейство с двумя малышами. Выводку было около 22-23 дней.

9 июня супруги снова посетили луг и обнаружили, что там все было полностью скошено. Пять птенцов пропали. Их судьба неизвестна.

«Но судьба 5 птенцов неизвестна (возможно, их погубили эти обстоятельства). 9 июня они пропали, как раз в этот день был покос», — написала жительница.

Она также намерена добиться изменения формата покоса, чтобы специалисты косили не все поле за раз и оставляли укрытия.

Чибис (Vanellus vanellus) занесен в Красную книгу Москвы из-за сокращения популяции.

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