Зендея, Майерс и Мерфи: в Сети появился первый трейлер «Шрек 5»
Фото - © постер к фильму «Шрек 5»
Кинокомпания Universal Pictures совместно со студией DreamWorks Animation официально представила на YouTube дебютный трейлер долгожданной анимационной ленты «Шрек 5». Франшиза возвращается на большие экраны после длительного перерыва — мировая премьера новой части запланирована на лето 2027 года, сообщается в описании под видео на зарубежной площадке.
Роли сыграют главные звезды оригинальной серии. Майк Майерс снова озвучит Шрека, Эдди Мерфи подарит голос Ослу, а Кэмерон Диас вернется к роли Фионы. При этом актерский состав пополнился громкими именами.
Голливудская суперзвезда Зендея озвучит повзрослевшую дочь Шрека и Фионы по имени Фелиция. Роли ее братьев, Фергуса и Фаркла, достались Марчелло Эрнандесу и Скайлеру Гизондо.
Режиссерские кресла проекта заняли признанные ветераны вселенной Конрад Вернон и Уолт Дорн. Они работали над предыдущими частями франшизы и подарили голоса таким персонажам, как Пряник и Румпельштильцхен. Сорежиссером выступил Брэд Эйблсон.
За продюсирование картины отвечают Джина Шэй, работавшая над лентой «Шрек навсегда», и глава Illumination Крис Меледандри. Он известен по созданию анимационных хитов «Гадкий я» и «Супер Марио».
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