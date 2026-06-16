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Зендея, Майерс и Мерфи: в Сети появился первый трейлер «Шрек 5»

Кинокомпания Universal Pictures совместно со студией DreamWorks Animation официально представила на YouTube дебютный трейлер долгожданной анимационной ленты «Шрек 5». Франшиза возвращается на большие экраны после длительного перерыва — мировая премьера новой части запланирована на лето 2027 года, сообщается в описании под видео на зарубежной площадке.

Роли сыграют главные звезды оригинальной серии. Майк Майерс снова озвучит Шрека, Эдди Мерфи подарит голос Ослу, а Кэмерон Диас вернется к роли Фионы. При этом актерский состав пополнился громкими именами.

Голливудская суперзвезда Зендея озвучит повзрослевшую дочь Шрека и Фионы по имени Фелиция. Роли ее братьев, Фергуса и Фаркла, достались Марчелло Эрнандесу и Скайлеру Гизондо.

Режиссерские кресла проекта заняли признанные ветераны вселенной Конрад Вернон и Уолт Дорн. Они работали над предыдущими частями франшизы и подарили голоса таким персонажам, как Пряник и Румпельштильцхен. Сорежиссером выступил Брэд Эйблсон.

За продюсирование картины отвечают Джина Шэй, работавшая над лентой «Шрек навсегда», и глава Illumination Крис Меледандри. Он известен по созданию анимационных хитов «Гадкий я» и «Супер Марио».

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